العيسوي يطمئن على الوضع الصحي لأحد أبطال معركة اللطرون

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي على الوضع الصحي لأحد المحاربين القدامى في صفوف الجيش العربي، مصطفى جدعان الخرشة، وهو من أواخر المرابطين في الدفاع عن القدس الشريف، الذي يرقد على سرير الشفاء في مدينة الحسين الطبية.

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ونقل العيسوي تحيات وتقدير جلالة الملك إلى الخرشة وتمنياته له بالشفاء العاجل، مؤكدا حرص جلالته على تأمين الرعاية الصحية اللازمة له.



واستمع العيسوي من الكادر الطبي المشرف على حالة الخرشة، البالغ من العمر 90 عاما، إلى شرح حول الوضع الصحي له، مؤكدا ضرورة تقديم كل ما يلزم للخرشة، الذي يعد أنموذجا يحتذى به ومثالا للبسالة والشجاعة والصمود البطولي.



وشارك البطل الخرشة، وهو من مواليد مدينة الكرك، في معركة اللطرون وحارب حتى النهاية واستطاع تدمير أربع دبابات رغم إصابته بعدد من الرصاصات إلى أن وقع أسيرا لمدة ٤ أشهر آنذاك، ليتم فك أسره بعد ذلك ويعود ويعمل في كتيبته أم الشهداء .

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