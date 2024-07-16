الثلاثاء 16-07-2024
الوكيل الاخباري
 

العيسوي يعزي آل المسلماني والقصص

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الثلاثاء، 16-07-2024 05:12 م

العيسوي يعزي آل المسلماني والقصص

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى آل المسلماني وآل القصص بوفاة منى أمين القصص زوجة الحاج محمد نافذ المسلماني.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة، سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه.

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