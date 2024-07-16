العيسوي يعزي آل المسلماني والقصص

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى آل المسلماني وآل القصص بوفاة منى أمين القصص زوجة الحاج محمد نافذ المسلماني.



ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة، سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه.

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