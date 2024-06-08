السبت 08-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 08-06-2024 05:00 م

العيسوي يعزي عشيرة المدادحة

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة المدادحة، بوفاة المرحوم صالح المدادحة والد اللواء المتقاعد عماد المدادحة.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة المدادحة، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

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