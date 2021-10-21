العيسوي يفتتح ويتفقد متنزهات وحدائق عامة جرى تأهيلها وتطويرها بمبادرات ملكية

الوكيل الاخباري - افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الخميس، مركز زها الثقافي والحديقة العامة في منطقة طارق بالعاصمة عمان، وتفقد عدداً من الحدائق والمتنزهات العامة، التي أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بتأهيلها وتطويرها وتزويدها بالألعاب اللازمة، خلال زياراته ولقاءاته التواصلية مع أبناء محافظة العاصمة.



وشملت المشاريع 10 حدائق عامّة نموذجيّة أخرى، موزّعة على عدد من المناطق في عمان، حيث تم تطوير وتأهيل هذه الحدائق، وتزويدها، في سياق المبادرات الملكية، بتجهيزات وألعاب مطاطية ورملية ذات جودة عالية ومواصفات عالمية، لتشكل متنفساً للأهالي، خاصة في ضوء الإقبال المتزايد على هذه الحدائق والمتنزهات.



وتتلمس المبادرات الملكية باستمرار احتياجات المجتمعات المحلية وتعمل على تلبيتها، وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية، تنعكس آثارها الإيجابية على الفئات المستهدفة، إذ شملت إنشاء عشرات الحدائق النموذجية وإعادة تأهيل الكثير من القرى الحضرية والحدائق العامة، إذ تضم مراكز لتدريب أفراد وفروع للمؤسسات التي تعنى بالأطفال، لتمكينها من احتضان أصحاب المواهب وتنمية التفكير الإيجابي لديهم وتنمية قدراتهم الإبداعية، فضلاً عن تخصيص مناطق خاصة لألعاب للأطفال.

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