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الخميس، 07-07-2022 07:19 م

العيسوي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك

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الوكيل الاخباري - بتوجيهات ملكية، افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الخميس، قاعة متعددة الأغراض بمنطقة السماكية في محافظة الكرك، وتفقد مراحل تنفيذ مشاريع مبادرات ملكية أخرى، يجري تنفيذها في المحافظة، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، ومحافظ الكرك محمد الفايز.

وتستهدف القاعة متعددة الأغراض، الذي جاء تنفيذها في إطار المبادرات الملكية، خدمة الأهالي في مختلف مناسباتهم الاجتماعية، وتدريب أبنائهم على مختلف مهارات الحياة، وتطوير قدراتهم وتأهيلهم، بما ينعكس على الواقع الاجتماعي والتنموي لأبناء وبنات المنطقة، فضلاً عن إقامة مختلف الأنشطة الثقافية والتطوعية وعقد المحاضرات العلمية والتوعوية.

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