السبت 16-10-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 16-10-2021 07:11 م

العيسوي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في عجلون وإربد

الملك 6


الوكيل الاخباري - افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات الملك، اليوم السبت، مشروع "متنزه اشتفينا"، وتفقد مشاريع مبادرات ملكية تنموية سياحية وتطويرية واجتماعية في محافظة عجلون، والتي أمر الملك عبدالله الثاني بتنفيذها خلال زياراته الميدانية ولقاءاته التواصلية مع أبناء المحافظة.

كما تفقد العيسوي، يرافقه وزراء الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي والسياحة والآثار نايف الفايز والبيئة الدكتور معاوية الردايدة، عددا من المواقع السياحية في لواء الكورة، والتي جرى تأهيلها وتطويرها تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك خلال زيارة جلالته للواء في 16 حزيران الماضي.

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