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الإثنين، 13-05-2024 12:00 م

العيسوي يلتقي وفدا من اتحاد الكاراتيه

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من الاتحاد الاردني للكاراتيه وعددا من لاعبي المنتخب الوطني الذين حققوا انجازات في بطولات عالمية وآسيوية.

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وفي بداية اللقاء، نقل العيسوي للوفد، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني لهم، ولجميع الرياضيين الأردنيين، واعتزاز وتقدير جلالته بانجازاتهم الريادية.


وأشار العيسوي إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك بالرياضة الأردنية، وتوجيه جلالته المستمر بضرورة دعم الأندية والمنتخبات الوطنية، وتحفيز اللاعبين لتمثيل الوطن بصورة مشرّفة، وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية العربية والدولية.


وقال العيسوي إن الرياضة الأردنية، بدعم القيادة الهاشمية، وبعزيمة الأسرة الرياضية الأردنية، تشهد نقلة نوعية وواعدة في مسيرتها، خصوصا أنها سجلت حضورا مميزا في جميع المحافل الرياضية.


وأضاف أن جلالة الملك ينظر للشباب باعتبارهم حاضر الوطن ومستقبله، فهم ثروة الأردن الحقيقية ويؤكد دوما على ضرورة تقديم الدعم لهم، والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم وصقل مهاراتهم والمشاركة الفاعلة في مسيرة العطاء والإنجاز.


وأكد العيسوي أن ما حققته وتحققه الرياضة الأردنية، في جميع الألعاب، تجسد إرادة الشباب، وسعيهم دوما للمنافسة، وتحقيق نتائج متميزة ليرفعوا علم الاردن عاليا في المحافل الرياضية.


 




 

 


 

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