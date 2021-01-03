الأحد 03-01-2021
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الأحد، 03-01-2021 08:22 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الجندي وخوري والجالودي والمواجدة والرحامنة وتيف وحتر

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى آل الجندي بوفاة عائلة من خمسة أشخاص إثر حادث سير مأساوي.
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كما نقل العيسوي تعازي جلالة الملك إلى عشيرة خوري بوفاة جميلة نور حداد، زوجة الشهيد عازر يوسف خوري، ونقل التعازي إلى عشيرة الجالودي بوفاة الحاجة سورية محمد الجالودي، والدة النائب السابق أحمد الجالودي. 


ونقل العيسوي تعازي جلالة الملك إلى عشيرة المواجدة، بوفاة الحاج عبدالسلام الخيرو المواجدة، أحد مجاهدي الجيش العربي، وإلى آل تيف، بوفاة العميد المتقاعد الحاج نذير محمد تيف.
كما نقل العيسوي التعازي من جلالة الملك إلى عشيرة الرحامنة، بوفاة القاضي السابق الشيخ جميل أحمد الرحامنة، وإلى عشيرة حتر بوفاة نهى حتر، أمين سر اتحاد الجمباز.
وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

 




 

 


 

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