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الأحد، 11-04-2021 07:38 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الحمارنة والبشير والعموش وأبو جابر

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى  عشيرة الحمارنة بوفاة كليليا أنطون أبو العراج زوجة العين الأسبق معالي ميشيل حمارنة، وإلى عشيرة البشير بوفاة وزير الداخلية الأسبق علي عبدالرحمن البشير، وإلى عشيرة العموش بوفاة والدة النائب ريم العموش، وإلى آل أبو جابر بوفاة فيصل معتز عبدالكريم أبوجابر، نجل العميد المتقاعد معتز أبو جابر.
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وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفيه مع أسر  المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

 

 




 

 


 

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