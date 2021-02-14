العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الحنيطي والجعافرة والحياري والبدارين والذنيبات

الوكيل الاخباري -

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نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الحنيطي، بوفاة العميد المتقاعد جعفر قويدر الحنيطي، وإلى عشيرة الجعافرة، بوفاة العميد المتقاعد سالم عبدربه الجعافرة، وإلى عشيرة الحياري، بوفاة الحاج سليم علي الحياري، وإلى عشيرة البدارين بوفاة نسمة عبدالوهاب الشيشاني زوجة اللواء المتقاعد محمد البدارين، وإلى عشيرة الذنيبات، بوفاة الحاجة وضحى موسى الذنيبات، والدة المستشار في ديوان التشريع الدكتور عبدالرحمن الذنيبات.وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.