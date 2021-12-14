الثلاثاء 14-12-2021
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الثلاثاء، 14-12-2021 03:42 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الحوراني والشوبكي ولمبز

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الحوراني بوفاة اللواء المتقاعد علي الحوراني، وإلى عشيرة الشوبكي بوفاة حليمة السحيبات والدة العميد المتقاعد مخلد خلف الشوبكي، وإلى آل لمبز بوفاة الفنان الأردني فاروق لمبز.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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