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الإثنين، 01-08-2022 05:35 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخب والزيود والغوانمة

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الخب بوفاة العميد المتقاعد فهد محمد سعيد الخب، وإلى عشيرة الزيود بوفاة العميد المتقاعد نائل حمدان الزيود، وإلى عشيرة الغوانمة بوفاة عائشة أحمد الوباني، والدة العميد المتقاعد مازن عبدالله الغوانمة.

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وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية، مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

 

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