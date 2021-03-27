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السبت، 27-03-2021 04:55 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخرشة والجرايدة والزغول والوادي والمحادين والزعبي والعوضات

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الخرشة بوفاة العميد الركن المتقاعد عوض سليمان الخرشة، وإلى عشيرة الجرايدة بوفاة جمانة محمد الشديفات، زوجة خالد عيد الجرايدة، والدة الأطفال الذين قضوا في حريق منزلهم في المفرق، وإلى عشيرة الزغول بوفاة الحاج أحمد حسن الزغول.
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كما نقل العيسوي تعازي جلالة الملك إلى عشيرة الوادي بوفاة الدكتور محمود الوادي، رئيس جامعة الزرقاء الأسبق، وإلى عشيرة المحادين بوفاة إبراهيم عبدالقادر المحادين، وإلى عشيرة الزعبي بوفاة الدكتور بشار الزعبي، المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وإلى عشيرة العوضات بوفاة راتب العوضات، لاعب المنتخب الوطني والمدرب الوطني السابق.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

 




 

 


 

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