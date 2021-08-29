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العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخصاونة والحياصات وعبيدات

الأحد، 29-08-2021 05:31 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخصاونة والحياصات وعبيدات

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الخصاونة بوفاة الحاج سامي كريم الخصاونة، والد الدكتور محمد سامي الخصاونة، مقرر مجلس السياسات الوطني، وإلى عشيرة الحياصات بوفاة الدكتور عبدالحميد الكايد الحياصات، وإلى عشيرة عبيدات بوفاة أسماء حامد الصوراني، زوجة نايف عبيدات.

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وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

 

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