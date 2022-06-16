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الخميس، 16-06-2022 04:56 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخصاونة والرقاد والربابعة

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الخصاونة بوفاة إياد فؤاد الخصاونة، وإلى عشيرة الرقاد بوفاة ثناء الشلة، زوجة الفريق المتقاعد محمد عبدالله الرقاد، وإلى عشيرة الربابعة بوفاة مريم مصطفى إبراهيم الربابعة، شقيقة اللواء المتقاعد عبدالله مصطفى الربابعة.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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