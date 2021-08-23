العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخصاونة وعجاج والنهار



الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الخصاونة بوفاة الحاجة سامية حماد الخصاونة، والدة الدكتور محمد سامي الخصاونة مقرر مجلس السياسات الوطني، وإلى عشيرة عجاج بوفاة يحيى عطا عجاج، وإلى عشيرة النهار بوفاة نهار عبدالمنعم موسى النهار.



وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

اضافة اعلان