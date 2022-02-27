العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الدباس والسرحان والحياري والخشاشنة

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الدباس بوفاة فريهان هاشم الدباس، وبوفاة صبحي محمد البحبوح الدباس، وإلى عشيرة السرحان بوفاة عواد خليف السرحان شقيق اللواء المتقاعد أحمد السرحان، وإلى عشيرة الحياري بوفاة أنيسه الحياري، أرملة عقاب أبو رمان، وشقيقة ناشر موقع عمون الإخباري الصحفي سمير الحياري، وإلى عشيرة الخشاشنة بوفاة نعمة عبدالله الخشاشنة، والدة النائب السابق الدكتور عيسى الخشاشنة.



وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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