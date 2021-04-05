الإثنين 05-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

‏الأمن العام يكشف تفاصيل القبض على مطلوب خطير جداً

مطالبة بقروض ميسرة للمطاعم والحلويات

الخصاونة يؤكّد ضرورة الالتزام بتطبيق أوامر الدّفاع

الخصاونة يعمّم بشمول الأمّهات اللاتي لديهنّ أشخاص من ذوي الإعاقة بقرار العمل عن بُعد

الحكومة تطلق خدمة للاستعلام عن تصاريح التنقل فترة حظر التجول

صحة إربد: إقبال متزايد على تلقي لقاح كورونا

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في الاردن

%15.12 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

تسجيل 82 حالة وفاة 6537 إصابة كورونا بالاردن اليوم

بريطانيا تطلق برنامجا جديدا للفحص مع تخفيف قيود الإغلاق

الإثنين، 05-04-2021 04:53 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الرفوع والعفيف والرحاحلة وأبوعليم والعقرباوي والشعيني والمجالي والرواشدة

420213174755377791908


الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الرفوع بوفاة الحاجة خضرة إجخيدم السعودي، والدة الوزير الأسبق فيصل الرفوع، وإلى عشيرة العفيف بوفاة الحاجة جميلة عيسى العفيف والدة القاضي ماجد حسين العفيف، وإلى عشيرة الرحاحلة بوفاة وليد الرحاحلة، أمين عام ديوان المحاسبة السابق، وإلى عشيرة أبو عليم بوفاة العميد الدكتور المتقاعد رزق الله سالم أبو عليم.
اضافة اعلان

كما نقل العيسوي، تعازي جلالة الملك إلى عشيرة العقرباوي بوفاة اللواء الطيار المتقاعد قاسم العقرباوي، وإلى عشيرة الشعيني بوفاة العميد المتقاعد الين سليم الشعيني، وإلى عشيرة المجالي بوفاة غالب خليفة المجالي، عضو مجلس محافظة الكرك، وإلى الرواشدة بوفاة المقدم رائد الرواشدة.
وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
420212214226279978528

‏الأمن العام يكشف تفاصيل القبض على مطلوب خطير جداً

3202122191143231366313

مطالبة بقروض ميسرة للمطاعم والحلويات

420213104551215923208

الخصاونة يؤكّد ضرورة الالتزام بتطبيق أوامر الدّفاع

الخصاونة

الخصاونة يعمّم بشمول الأمّهات اللاتي لديهنّ أشخاص من ذوي الإعاقة بقرار العمل عن بُعد

3202126222113965310265

الحكومة تطلق خدمة للاستعلام عن تصاريح التنقل فترة حظر التجول

420214162420430752304

صحة إربد: إقبال متزايد على تلقي لقاح كورونا

أخبار متعلقة
OfficialHM

الملك يتلقى اتصالات هاتفية من قادة دول شقيقة

420211185027456819680

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الشوابكة والفاعوري والعجارمة وإسماعيل والشاهين

3202131181713368437508

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى القطارنة والعبادي والعواملة

320212916271659275012

الملك يعزي قبيلة الحويطات

3202128171943868672531

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الفايز وأبو قديس والمراشدة وشفيع

32021418620534028972

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الشريف والبدارنة والمحافظة والرواحنة وازمقنا والطقاطقة والعمرو والحموري