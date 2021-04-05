العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الرفوع والعفيف والرحاحلة وأبوعليم والعقرباوي والشعيني والمجالي والرواشدة

الوكيل الاخباري -

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نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الرفوع بوفاة الحاجة خضرة إجخيدم السعودي، والدة الوزير الأسبق فيصل الرفوع، وإلى عشيرة العفيف بوفاة الحاجة جميلة عيسى العفيف والدة القاضي ماجد حسين العفيف، وإلى عشيرة الرحاحلة بوفاة وليد الرحاحلة، أمين عام ديوان المحاسبة السابق، وإلى عشيرة أبو عليم بوفاة العميد الدكتور المتقاعد رزق الله سالم أبو عليم.كما نقل العيسوي، تعازي جلالة الملك إلى عشيرة العقرباوي بوفاة اللواء الطيار المتقاعد قاسم العقرباوي، وإلى عشيرة الشعيني بوفاة العميد المتقاعد الين سليم الشعيني، وإلى عشيرة المجالي بوفاة غالب خليفة المجالي، عضو مجلس محافظة الكرك، وإلى الرواشدة بوفاة المقدم رائد الرواشدة.وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.