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السبت، 29-01-2022 05:51 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الزواهرة والدهامشة وعايش والطراونة والعواملة

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الزواهرة بوفاة هنا سلامة الدعجة، والدة النائب السابق موسى بركات الزواهرة، وإلى عشيرة الدهامشة بوفاة العميد الركن المتقاعد علي سالم الدهامشة، والد العميد المتقاعد حمزة الدهامشة، وإلى آل عايش بوفاة محمد عايش، سائق الجرافة الذي توفي أثناء تأدية عمله، وإلى عشيرة الطراونة بوفاة نبيلة فضل الدلقموني، والدة عامر الطراونة، الرئيس التنفيذي لمجموعة العبدلي للاستثمار والتطوير، وإلى عشيرة العواملة بوفاة الدكتور إسماعيل العواملة.اضافة اعلان


وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

 




 

 


 

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