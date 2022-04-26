العيسوي ينقل تعازي الملك إلى السرحان والحجاوي والدباس ومسودة

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة السرحان بوفاة حمدان جلال البالي السرحان، وإلى عشيرة الحجاوي بوفاة صالح عبدالحفيظ أسعد الحجاوي، والد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام الحجاوي، وإلى عشيرة الدباس بوفاة "الجليلة" حمدالله الحسين الدباس، وإلى آل مسودة بوفاة العميد المتقاعد مروان عبدالكريم مسودة.

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وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.