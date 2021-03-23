العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الشحاحدة والعبداللات والمحاسنة والسلمان والمحاريز

الوكيل الاخباري -

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نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الشحاحدة بوفاة الحاجة خديجة عبدالقادر الزغاليل، والدة الوزير الأسبق إبراهيم الشحاحدة، وإلى عشيرة العبداللات بوفاة الحاج عجاج أحمد عبد فليح العبداللات، وإلى عشيرة المحاسنة بوفاة رقية محمد المحاسنة شقيقة الدكتور دريد المحاسنة، وإلى عشيرة المحاريز بوفاة عبدالله حمد المحاريز، وإلى عشيرة السلمان بوفاة محمد خليف السلمان والد الفنان حسين السلمان.وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.