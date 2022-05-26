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الخميس، 26-05-2022 04:00 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الصايغ والخوالدة والدباس والحجايا

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الصايغ بوفاة سلطي مخائيل الصايغ، وإلى عشيرة الخوالدة بوفاة الصحفي محمد عودة الخوالدة، وإلى عشيرة الدباس بوفاة العقيد المتقاعد زهير عبدالحليم الدباس، وإلى عشيرة الخوالدة بوفاة القاضي المتقاعد محمد حامد الخوالدة، وإلى عشيرة الحجايا بوفاة فرحان سالم البنيان الحجايا.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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