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الأحد، 29-05-2022 06:21 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العمايرة والسبيلة وأبو غيدا

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة العمايرة بوفاة اللواء المتقاعد محمد رسول العمايرة، وإلى عشيرة السبيلة بوفاة منذر محمد ووزان مخلد السبيلة، وإلى آل أبو غيدا بوفاة الدكتور المهندس عثمان أبو غيدا، شقيق الوزير الأسبق حسني أبو غيدا.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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