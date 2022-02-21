الإثنين 21-02-2022
الوكيل الاخباري

وزير التربية : خطة لرفع سوية التعليم

الملك يشارك القوات الخاصة في تمرين ضربة الصقور - صور

ورشة حوارية خاصة بتعزيز العمل المناخي

أمسية تناقش دور النخب الثقافية لتحفيز المشاركة بالانتخابات البلدية واللامركزية

التحالف: 4 مصابين باعتراض مسيرة استهدفت مطار الملك عبد الله

بريطانيا تسجل 15 وفاة و 38409 إصابات بكورونا

العربية لحماية الطبيعة تزرع 750 شجرة بفلسطين

مصدر حكومي لـ الوكيل : لا عطلة بذكرى الإسراء والمعراج

وفد عسكري بحريني يعبّر عن إعجابه بعمل مديرية الإعلام العسكري في الجيش

الطفيلة : تشكيل لجنة لحصر أعداد العاطلين عن العمل والأسر المعوزة

الإثنين، 21-02-2022 06:54 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العمد والضمور والشبيلات

f


الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة العمد بوفاة وائل عبدالرحيم العمد، شقيق اللواء المتقاعد مروان العمد، وإلى عشيرة الضمور بوفاة علي محمود الضمور، نجل العميد المتقاعد محمود أحمد دخل الله الضمور، وإلى عشيرة الشبيلات بوفاة نايفة حسين العوران، أرملة المرحوم محمد سالم سليمان الشبيلات.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202220171843230891921

وزير التربية : خطة لرفع سوية التعليم

1

الملك يشارك القوات الخاصة في تمرين ضربة الصقور - صور

11202124212416728785913

ورشة حوارية خاصة بتعزيز العمل المناخي

w

أمسية تناقش دور النخب الثقافية لتحفيز المشاركة بالانتخابات البلدية واللامركزية

w

العربية لحماية الطبيعة تزرع 750 شجرة بفلسطين

عطلة

مصدر حكومي لـ الوكيل : لا عطلة بذكرى الإسراء والمعراج

أخبار متعلقة
2202216175953740541611

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الدباس وعناب والخطاطبة والسعودي

الملك 2

بتوجيهات ملكية.. العيسوي يطلق مشاريع مبادرات ملكية تنموية وتطويرية في محافظتي معان والعقبة

main_image61fa2d4975a16

‏وفاة رئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان ابو عودة

FKLQnEVXEAMVHT_

توجيه من الملك للديوان الملكي

عيد

شعار العيد الستين لجلالة الملك عبدالله الثاني

1202213181355710438242

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى قعوار وأبو هدبة