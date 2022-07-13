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الأربعاء، 13-07-2022 04:53 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العوايشة والفناطسة والفايز والسميران والعنيزات

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة العوايشة بوفاة الدكتور أحمد عبد الحسين العوايشة، وإلى عشيرة الفناطسة بوفاة عبدالقادر سقاالله الفناطسة، وإلى عشيرة الفايز بوفاة نواف فارس الكنيعان الفايز، وإلى عشيرة السميران بوفاة مطرود فلاح السميران، وإلى عشيرة العنيزات بوفاة مزنة خلف العنيزات.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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