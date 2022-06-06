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الإثنين، 06-06-2022 04:23 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الفاعوري والسويلميين والفاعور

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الفاعوري بوفاة خليل مصطفى الفاعوري، المدير الأسبق لصندوق المعونة الوطنية ، وإلى عشيرة السويلميين بوفاة سعود حميد السويلميين، وإلى عشيرة الفاعور بوفاة عبدالرحمن الفاعور، شقيق محافظ معان الدكتور فراس الفاعور . 

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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