العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الفاعوري والسويلميين والفاعور

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الفاعوري بوفاة خليل مصطفى الفاعوري، المدير الأسبق لصندوق المعونة الوطنية ، وإلى عشيرة السويلميين بوفاة سعود حميد السويلميين، وإلى عشيرة الفاعور بوفاة عبدالرحمن الفاعور، شقيق محافظ معان الدكتور فراس الفاعور .
وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.
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