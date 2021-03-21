الأحد 21-03-2021
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الأحد، 21-03-2021 06:28 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الفايز والربطة وارحيل والفاعوري والنعيمات والفار وعطية

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الفايز، بوفاة مشهور دحام درداح الفايز، وإلى عشيرة الربطة، بوفاة الحاجة هيا منصور الضرابعه، زوجة قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ الربطة، وإلى عشيرة ارحيل، بوفاة مشهور زعل ارحيل، شقيق اللواء المتقاعد فياض واللواء راكان، وإلى عشيرة الفاعوري، بوفاة اللواء عواد الفاعوري، وإلى عشيرة النعيمات، بوفاة والدة أحمد النعيمات، مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، وإلى عشيرة الفار  بوفاة جورج خليل إلياس الفار، وإلى عشيرة عطية بوفاة الحاج خليل عبدالحي عطية.
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وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

 




 

 


 

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