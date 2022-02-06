العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الفايز والمعايطة والموصلي وجمالية

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الفايز بوفاة حصة الفايز والدة الدكتور محمد خلف الفايز محافظ الكرك، وإلى عشيرة المعايطة بوفاة سطام المعايطة، وإلى عشيرة الموصلي بوفاة محمود الموصلي، وإلى عشيرة جمالية بوفاة القاضي أحمد جمالية، أمين وزارة العدل الأسبق.



وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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