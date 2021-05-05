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الأربعاء، 05-05-2021 05:48 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الفايز وعليان والسعود والطراونة وبني طريف وبني ياسين

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الفايز بوفاة الحميدي زعل كنيعان الفايز، شقيق الوزير الأسبق عيد الفايز، وإلى آل عليان بوفاة الاقتصادي حسن عليان، وإلى عشيرة السعود بوفاة الدكتور حسني محمد السعود، وإلى الطراونة بوفاة الدكتور سليمان داوود الطراونة، وإلى عشيرة بني طريف بوفاة الحاجة جنيه ضامن الحمايدة، زوجة مشهور بن طريف، وإلى عشيرة بني ياسين بوفاة الحاجة حمدة عبدالقادر بني عيسى والدة اللواء المتقاعد عبدالله بني ياسين.
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وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

 




 

 


 

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