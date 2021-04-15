الخميس 15-04-2021
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الخميس، 15-04-2021 04:23 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى القاسم والزعبي والكايد والعبادي والخريسات والصلمان

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى آل القاسم بوفاة الحاج صفوان صدقي القاسم، شقيق الوزير الأسبق مروان القاسم، وإلى عشيرة الزعبي بوفاة اللواء المتقاعد إبراهيم عوض الزعبي، وإلى عشيرة الكايد بوفاة فارس حسن الكايد، وإلى عشيرة العبادي بوفاة المهندس بكر الشرعة العبادي، الأمين العام  الأسبق لوزارة  التنمية السياسية.
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كما نقل تعازي جلالة الملك إلى عشيرة الخريسات بوفاة الحاج حمدان إسماعيل الخريسات، وإلى عشيرة الصلمان بوفاة عبداللطيف سليمان الصلمان.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

 




 

 


 

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