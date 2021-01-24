الأحد 24-01-2021
الوكيل الاخباري

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الأحد، 24-01-2021 06:59 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى القاضي والشديفات والعليمات

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة القاضي، بوفاة الدكتور المهندس عربي نواف سعود القاضي نجل شقيق معالي العين  نايف القاضي، وإلى عشيرة الشديفات، بوفاة الحاجة رحمه إسماعيل الزعبي، والدة اللواء الركن المتقاعد عبدالله الشديفات، ،وإلى عشيرة عليمات بوفاة الحاجة شيخه شحادة العليمات، والدة أمين عام سلطة المياة المهندس أحمد العليمات. 

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وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.


 




 

 


 

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