العيسوي ينقل تعازي الملك إلى القنصل والمناصير وأبو رصاع والملكاوي والجغبير والمحاشي



الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى آل القنصل بوفاة المؤرخ حنا القنصل، وإلى عشيرة المناصير بوفاة مبارك عواد المناصير، والد العميد الركن ياسر المناصير، وإلى عشيرة أبو رصاع بوفاة اللواء المتقاعد محمد نذير أبو رصاع، وإلى عشيرة الملكاوي بوفاة العميد الطيار المتقاعد ضرار الملكاوي، وإلى عشيرة الجغبير بوفاة محمد خير مصطفى الجغبير، وإلى عشيرة المحاشي بوفاة فاطمة نهار، زوجة حسن أحمد المحاشي.



وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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