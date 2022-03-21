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العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الكيلاني وأبو هزيم

الإثنين، 21-03-2022 04:49 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الكيلاني وأبو هزيم

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الكيلاني بوفاة الدكتور الصيدلاني روحي الكيلاني، والد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، وإلى عشيرة أبو هزيم بوفاة المهندس محمود أحمد أبو هزيم، مدير المؤسسة المدنية السابق.

وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

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