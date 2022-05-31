العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الكيلاني والرحامنة

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الكيلاني بوفاة الدكتور عدنان صالح ذيب الكيلاني، الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية في جامعة الدول العربية، وإلى عشيرة الرحامنة بوفاة بديعة عبدالحافظ مرزوق الرحامنة، شقيقة العميد الركن المتقاعد أحمد عبدالحافظ الرحامنة.



وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

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