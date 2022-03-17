العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المجالي وأبو وندي والمصاورة والضمور والبلاونة

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة المجالي بوفاة أحمد عايد المجالي، وإلى عشيرة أبو وندي بوفاة عبدالحليم مضفي أبو وندي، وإلى عشيرة المصاورة بوفاة النقيب عمر المصاورة، وإلى عشيرة الضمور بوفاة المحامي محمد الضمور، وإلى عشيرة البلاونة بوفاة نايف البلاونة.



وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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