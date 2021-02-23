الثلاثاء 23-02-2021
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الثلاثاء، 23-02-2021 05:24 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المجالي والخريسات والحوامدة وخمش والبطوش

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة المجالي بوفاة الحاجة رسمية محمد سعود المجالي، شقيقة الوزير الأسبق راكان المجالي، وإلى عشيرة الخريسات بوفاة الحاجة قمر عيسى شحادة والدة رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا صائب الخريسات، وإلى عشيرة الحوامدة بوفاة القاضي يوسف أحمد يوسف الحوامدة، وإلى آل خمش بوفاة المحافظ السابق والعميد المتقاعد عمران أمين خمش، وإلى عشيرة البطوش بوفاة سطام البطوش شقيق النائب السابق الدكتور بسام البطوش.
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وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا أن يتغمدهم بواسع رحمته.

 




 

 


 

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