الثلاثاء 06-04-2021
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الثلاثاء، 06-04-2021 04:43 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المجالي والنسور وقموة والحديدي

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة المجالي بوفاة ليلى جميل إعطيوي المجالي، شقيقة النائب السابق سامح المجالي، وإلى عشيرة النسور بوفاة العقيد المتقاعد سالم مصطفى النسور، وإلى عشيرة قموة بوفاة أسماء إبراهيم مفضي قموه، شقيقة الوزير الأسبق سامي قموه، وإلى عشيرة الحديدي بوفاة مهند سليمان عبدالحليم الحديدي.
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وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.
 

 




 

 


 

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