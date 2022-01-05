الأربعاء 05-01-2022
الوكيل الاخباري

بريطانيا تسجل 334 وفاة و 194747 إصابة بفيروس كورونا

الكرك: جلسة حوارية لتحديد الاحتياجات الشبابية لمشروع شباب قادر

إدانة 3 موظفين وحبسهم شهرا بقضية إدخال جميد مخالف من دولة عربية

الأمن يلقي القبض على مطلوب خطير أطلق النار على قوة أمنية

رويترز: محتجون يسيطرون على مطار ألماتي كبرى مدن كازاخستان

عاملان أديا لطفرة إصابات كورونا عالميا.. ما هما؟

مجلس النواب يلغي عبارة "الشرطة والدرك" من نص الدستور ويستعيض عنهما بـ"الأمن العام"

مجلس النواب يمنح الحصانة لرئيس ديوان المحاسبة

دولة عربية تقرر تمديد الدراسة عن بعد في مدارسها

تنويه من وزارة التربية بشأن سير الامتحان التكميلي لشهادة التوجيهي

الأربعاء، 05-01-2022 04:41 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المعايطة والحجايا والحولي وقاقيش

120224165436316347026


الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة المعايطة بوفاة الدكتور مصطفى محمد هلال المعايطة، طبيب المغفور له باذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال، وإلى عشيرة الحجايا بوفاة نهار مفلح الحجايا، والد اللواء الركن المتقاعد مخلد الحجايا، وإلى عشيرة الحولي بوفاة أحمد محمد الحولي، والد الدكتور مراد الحولي، عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية في الجامعة الهاشمية، وإلى عشيرة قاقيش بوفاة فريال خليل نصار معشر ، أرملة المرحوم العميد الطبيب فرح سعد قاقيش.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202016194431224278187

إدانة 3 موظفين وحبسهم شهرا بقضية إدخال جميد مخالف من دولة عربية

120221165941520974338

الأمن يلقي القبض على مطلوب خطير أطلق النار على قوة أمنية

وزارة التربية والتعليم

تنويه من وزارة التربية بشأن سير الامتحان التكميلي لشهادة التوجيهي

الدفاع المدني 3

الدفاع المدني ينجح بإجراء عملية ولادة لسيدة بعمان

12202119235940351027921

مبادرة لتطعيم ذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة في منازلهم بالكورة

1120212711243513573431

الأحوال المدنية ترفد الخزينة بـ35 مليون دينار العام الماضي

أخبار متعلقة
12202116163324537144569

الملك يعزي 3 عشائر اردنية

446b86c0-b3ad-4ac9-b3fb-e4561e5517ba

الخصاونة: وزير البلاط ليس عضوا في الحكومة

12202130153020997264012

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة العليمات

12202128154145717843137

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة المبيضين

w

العيسوي يلتقي بمجموعة من شيوخ ووجهاء البدول في لواء البتراء

12202126165349702210777

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الدرابسة