العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المعايطة والحجايا والحولي وقاقيش

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة المعايطة بوفاة الدكتور مصطفى محمد هلال المعايطة، طبيب المغفور له باذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال، وإلى عشيرة الحجايا بوفاة نهار مفلح الحجايا، والد اللواء الركن المتقاعد مخلد الحجايا، وإلى عشيرة الحولي بوفاة أحمد محمد الحولي، والد الدكتور مراد الحولي، عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية في الجامعة الهاشمية، وإلى عشيرة قاقيش بوفاة فريال خليل نصار معشر ، أرملة المرحوم العميد الطبيب فرح سعد قاقيش.



وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

اضافة اعلان