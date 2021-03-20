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السبت، 20-03-2021 05:30 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الموانيس والكوز والرواشدة والعطين والمحسيري وخليل وبني هاني والعمري

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الموانيس، بوفاة الفريق الركن المتقاعد محمود حماد سالم الموانيس، وإلى عشيرة الكوز، بوفاة النائب السابق رائد حسان الكوز، وإلى  عشيرة الرواشدة، بوفاة عبد خلف محمد الرواشدة، وإلى عشيرة العطين، بوفاة علاء بخيت العطين، وإلى عشيرة المحسيري، بوفاة الدكتور أحمد الحاج عبدالله المحسيري، وإلى آل خليل بوفاة ابنة الفنان أنور خليل، وإلى عشيرة بني هاني، بوفاة أمين عام وزارة الإدارة المحلية الأسبق الدكتور محمد أحمد بني هاني، وإلى عشيرة العمري، بوفاة والدة العميد المتقاعد عبدالله العمري.
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وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

 




 

 


 

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