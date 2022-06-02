العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النوايسة والشوابكة

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة النوايسة بوفاة تمام محمد حسين النوايسة، والدة القاضي الدكتور عامر النوايسة، وإلى عشيرة الشوابكة بوفاة جملة حسن مطلق الوخيان، والدة القاضي أيمن المصالحة الشوابكة.



وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدتين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

اضافة اعلان