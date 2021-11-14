الأحد 14-11-2021
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الأحد، 14-11-2021 04:39 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الهبارنه والشوابكة والحميمات والخوالدة

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الوكيل الاخباري- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الهبارنة، بوفاة النائب الأسبق خليل عجاج الهبارنه، وإلى عشيرة الشوابكة بوفاة كامل مفلح الشوابكة، وإلى عشيرة الحميمات بوفاة المقدم المتقاعد منير عبدالقادر الحميمات، وإلى عشيرة الخوالدة بوفاة لوريس سليمان الخوالدة.

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وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

 

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