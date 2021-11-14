العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الهبارنه والشوابكة والحميمات والخوالدة

الوكيل الاخباري- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الهبارنة، بوفاة النائب الأسبق خليل عجاج الهبارنه، وإلى عشيرة الشوابكة بوفاة كامل مفلح الشوابكة، وإلى عشيرة الحميمات بوفاة المقدم المتقاعد منير عبدالقادر الحميمات، وإلى عشيرة الخوالدة بوفاة لوريس سليمان الخوالدة.

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وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.