العيسوي ينقل تعازي الملك إلى حجازي والرواجفة

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة حجازي بوفاة هاني علي حجازي، شقيق رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وإلى عشيرة الرواجفة بوفاة العقيد المتقاعد خلف فرج الرواجفة، آمر مدرسة تدريب الفرقة المدرعة الثالثة الأسبق.



وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

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