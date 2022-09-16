العيسوي ينقل تعازي الملك إلى ذوي ضحايا حادثة اللويبدة

الوكيل الاخباري- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى ذوي الضحايا الذين قضوا في حادث انهيار مبنى بمنطقة اللويبدة.

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وأعرب العيسوي، خلال زيارته إلى بيوت العزاء، عن تعازي ومواساة جلالة الملك لذوي المرحومين في مصابهم الكبير الذي أفجع كل الأردنيين.



ففي محافظة الزرقاء، نقل العيسوي تعازي جلالة الملك إلى ذوي المرحومة إيمان زياد المراحلة، وفي محافظة العاصمة، إلى ذوي المرحومتين سهيلة وجنى حامد حسن عليان، وإلى ذوي المرحومين محمد وملك وأميرة محمود عبدالرحيم المصري، وإلى ذوي المرحومة راما عدنان المشاعلة.