العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الخالدي والغنميين

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الخالدي بوفاة الدكتور صلاح الخالدي، وإلى عشيرة الغنميين بوفاة زينب إسماعيل سالم الغنميين، شقيقة اللواء الركن المتقاعد إسماعيل الغنميين، مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.





وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

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