العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي الحياصات (أبو السمن) والمواجدة

الوكيل الاخباري -

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نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الحياصات (أبو السمن) ، بوفاة الحاجة ساميه عبدالهادي الريالات، والدة الدكتور أحمد أبو السمن واللواء المتقاعد الدكتور محمد أبو السمن والقاضي حسين أبو السمن والدكتور محمود أبو السمن والمهندس أشرف أبو السمن، وإلى عشيرة المواجدة، بوفاة الحاجة عزيزة علي التيمة، والدة اللواء الركن المتقاعد الدكتور ياسين المواجدة.وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدتين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.