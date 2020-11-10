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الثلاثاء، 10-11-2020 02:55 م

العيسوي ينقل تعازي الملك بوفاة الشيخ اللالا والحاجة شردم

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، تعازي جلالة الملك إلى عائلة اللالا، بوفاة الشيخ كامل اللالا، مقرئ ومؤذن المملكة الأردنية الهاشمية.
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وأعرب العيسوي، في اتصال هاتفي، عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، تعازي جلالة الملك إلى عائلة آل شردم، بوفاة الحاجة أمينة عمر شردم أرملة المرحوم الحاج عدنان مولود كلمات "شكاخوا".

وأعرب العيسوي في اتصال هاتفي، عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.


 




 

 


 

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