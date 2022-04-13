العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى النعيمات والرحاحلة

الوكيل الإخباري - مندوبا عن نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي سموه إلى عشيرة النعيمات بوفاة جميل إبراهيم النعيمات، وإلى عشيرة الرحاحلة بوفاة منيفة عبدالرحمن الصنابرة، أرملة المرحوم علي عواد الرحاحلة.

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وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدين، عن تعازي ومواساة نائب جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.