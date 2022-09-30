الجمعة 30-09-2022
الوكيل الاخباري

العين البكار: على الحكومة أن تنسحب مسألة تسعير المحروقات

بعد رفع الديزل.. هل ترفع الحكومة أجور وسائط النقل العام؟

تعرفوا على حالة الطقس لثلاثة ايام قادمة

الأمن يكشف تفاصيل العثور على جثة سيدة داخل جامعة اليرموك

باب الحارة .. شخصية أبو عصام كانت لدريد لحام و شخصية أبو غالب لياسر العظمة

بالصور.. أول عملة بريطانية عليها صورة الملك تشارلز الثالث

الذهب عالميا يقترب من أسوأ هبوط منذ 18 شهرا

الطاقة والمعادن: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تشرين الأول صفر

الأمن يوضح حول مشاجرة وافدين في البقعة

العثور على عاملة متوفاة داخل جامعة اليرموك

الجمعة، 30-09-2022 08:27 م

العين البكار: على الحكومة أن تنسحب مسألة تسعير المحروقات

633724a7cea63


الوكيل الاخباري - دعا العين خالد البكار، الحكومة إلى تحرير أسعار المشتقات النفطية، ودعم ذوي الدخل المحدود، وعدم التدخل في تسعير المحروقات.

اضافة اعلان


وقال البكار في تصريحات لقناة المملكة ، اليوم الجمعة، إن الحكومة ما زالت تتدخل في مسألة تسعير المحروقات، وهذا أمر مرفوض.


وأشار إلى أنه يُفترض أن تصل الحكومة إلى مرحلة تحرير أسعار المشتقات النفطية، وألا تتدخل مقابل وجود دعم لذوي الدخل المحدود، موضحاً أنه لا بد من التوجه اليوم إلى دعم المواطن وليس دعم السلعة.


ورأى البكار أن الحل الأنسب هو أن تنسحب الحكومة من الأمر وتترك السوق ينظم نفسه، وأن تقدم الدعم لذوي الدخل المنخفض.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp-Image-2020-09-16-at-1.23.11-PM

بعد رفع الديزل.. هل ترفع الحكومة أجور وسائط النقل العام؟

image (4)

الأمن يكشف تفاصيل العثور على جثة سيدة داخل جامعة اليرموك

8202231164145307741327

الطاقة والمعادن: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تشرين الأول صفر

main_image63370b620b555

الأمن يوضح حول مشاجرة وافدين في البقعة

مبنى الرئاسة في جامعة اليرموك- (أرشيفية)

العثور على عاملة متوفاة داخل جامعة اليرموك

(أرشيفية)

الأمانة تنفذ أعمال تعبيد وصيانة لطرق - أسماء

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تكشف موعد إيقاف العمل بقانون الدفاع في الاردن

الابتكار

تقدم الأردن في مؤشر الابتكار العالمي إلى المرتبة 78

التعليم الخاص (2)

وزير التربية: سنأخذ بعين الإعتبار مصلحة الطلبة بقرار التوقيت

مدرسة

تطورات قرار الاستمرار بالتوقيت الصيفي بالاردن وتعديل دوام المدارس

figuur-i-219

البستنجي: المركبات الكهربائية في الحرة تتعرض لحملة تشويه

تعبيرية عن الحبس

قرار حكومي مرتقب حول حبس المدين