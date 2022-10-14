العين الزعبي يدعو إلى خفض الانفاق الرأسمالي

الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة المالية في مجلس الأعيان عاكف الزعبي، إن الدين العام يتراكم بسبب انخفاض إيرادات الدولة، ما يعتبر المشكلة الأساسية التي تؤدي إلى العجز.



وأضاف الزعبي، عبر المملكة، أن موجة التضخم أدت إلى رفع الفائدة من قبل البنوك المركزية، "فمن يريد أن يستدين الآن، ستكون الفائدة مرتفعة. وإذا كان هدف الاستدانة تحسين الخدمات في القطاعات المختلفة، ما يرتب المزيد من ارتفاع لخدمة الدين".



ودعا إلى ضرورة تبني سياسات حصيفة جدا خلال الفترة الحالية إلى جانب خفض الانفاق الحكومي حتى في الجانب الرأسمالي "بقدر الإمكان" وفي الجانب التشغيلي بشكل أكبر، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار بالحوافز ومنظومة استثمارية جيدة حتى يكون الواقع مريحا للمستثمر.

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