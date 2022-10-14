السبت 15-10-2022
الوكيل الاخباري

الامن العام : وفاة طفل سقطت عليه طوبة بماركا

وزارة الخارجية: الأردنيون في بيلغورود الروسية بخير

اختتام برنامج مهاراتي بمراكز شبابية بألوية غرب إربد

وزيرة الثقافة ترعى فعاليات مهرجان شارع الثقافة في الرصيفة

مسؤول عسكري سعودي يزور الولايات المتحدة

الأشغال تنهي أعمال صيانة فواصل التمدد لجسر أم النعاج

شقيق المتوفاة بحادث دوار الكيلو يكشف تفاصيل جديدة

وزارة البيئة تشارك العالم العربي الاحتفال بيوم البيئة العربي

حنيفات: الرعاية التي يحظى فيها قطاع الزراعة غير مسبوقة

الدفاع المدني يتعامل مع حريق في الزرقاء

الجمعة، 14-10-2022 07:57 م

العين الزعبي يدعو إلى خفض الانفاق الرأسمالي

1


الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة المالية في مجلس الأعيان عاكف الزعبي، إن الدين العام يتراكم بسبب انخفاض إيرادات الدولة، ما يعتبر المشكلة الأساسية التي تؤدي إلى العجز.

وأضاف الزعبي، عبر المملكة، أن موجة التضخم أدت إلى رفع الفائدة من قبل البنوك المركزية، "فمن يريد أن يستدين الآن، ستكون الفائدة مرتفعة. وإذا كان هدف الاستدانة تحسين الخدمات في القطاعات المختلفة، ما يرتب المزيد من ارتفاع لخدمة الدين".

ودعا إلى ضرورة تبني سياسات حصيفة جدا خلال الفترة الحالية إلى جانب خفض الانفاق الحكومي حتى في الجانب الرأسمالي "بقدر الإمكان" وفي الجانب التشغيلي بشكل أكبر، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار بالحوافز ومنظومة استثمارية جيدة حتى يكون الواقع مريحا للمستثمر.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

الامن العام : وفاة طفل سقطت عليه طوبة بماركا

وزارة الخارجية

وزارة الخارجية: الأردنيون في بيلغورود الروسية بخير

10202210221226949129748

اختتام برنامج مهاراتي بمراكز شبابية بألوية غرب إربد

222

وزيرة الثقافة ترعى فعاليات مهرجان شارع الثقافة في الرصيفة

1

الأشغال تنهي أعمال صيانة فواصل التمدد لجسر أم النعاج

main_image6349a2485b846

شقيق المتوفاة بحادث دوار الكيلو يكشف تفاصيل جديدة

أخبار متعلقة
HFmImmWFcPZV9yo3CgsUAecULAdkc0quxSTWvnu0

ارتفاع الدين العام 1.37 مليار دينار في 2022

6348f86e273d6

وزير المالية: الأردن لم يشترِ أي كميات من القمح عندما ارتفعت أسعاره مؤخراً

1020229105629121151354

الضمان : 180 مليون دينار الكلفة المالية لبرنامج التأمين الصحي في أول سنة

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تحيل مخالفات لمكافحة الفساد والنائب العام الجمركي

www

وزير المالية يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

9202028101027650100247

التربية تكشف عن خطط واجراءات قادمة بشأن المدارس