العين المجالي : الأردن أنجز الكثير بفضل قيادته الهاشمية وهمة أبنائه

الوكيل الاخباري - قال عضو مجلس الأعيان حسين المجالي، اليوم الاثنين، إن الأردن من الدول القليلة التي أنجزت الكثير قياسا بموارده المتاحة، على مدار مئة عام من مسيرته.



وأضاف، خلال رعايته حفل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بمناسبة احتفالات الوطن بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، أن هذا الإنجاز الذي تحقق رغم التحديات والصعاب، جاء بهمة سواعد أبناء الوطن الذين تكاتفت جهودهم خلف قيادتهم الهاشمية، ابتداء من الملك المؤسس الراحل الملك عبدالله الأول وصولا إلى جلالة الملك المعزز عبد الله الثاني.

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